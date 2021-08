29.08.2021 h 21:43 commenti

Si ribalta in via del Seminario dopo aver danneggiato quattro auto in sosta

L'incidente nel tardo pomeriggio di oggi. Il conducente del Suv è stato soccorso in codice giallo e portato al Santo Stefano

Ha perso il controllo del Suv che guidava in via del Seminario e si è ribaltato su un fianco, dopo aver danneggiato almeno quattro auto in sosta. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 29 agosto, poco dopo le 19. Al volante del mezzo un 29enne italiano, che è stato soccorso dall'ambulanza della Pubblica Assistenza e trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi di legge. Il Suv, dopo essersi ribaltato, si è praticamente incastrato tra le auto in sosta, bloccando del tutto la strada. Da accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo da parte del 29enne.

