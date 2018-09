02.09.2018 h 12:50 commenti

Si ribalta in via del Romito e fugge via, indagini della Municipale

Prima di cappottarsi ha colpito due auto in sosta. Probabilmente per evitare l'alcol test, l'uomo ha preferito abbandonare il luogo dell'incidente nonostante fosse ferito.

È fuggito via lasciando l'auto che stava guidando ribaltata in mezzo a via del Romito. La polizia municipale di Prato sta cercando l'autore dell'incidente avvenuto stanotte, 2 settembre, poco dopo l'una e trenta all'angolo tra via del Romito e via Ristori. Secondo quanto ricostruito, l'automobilista ha prima colpito due auto in sosta e poi si è cappottato. I presenti hanno subito chiamato il 118 ma quando l'ambulanza della Croce d'oro è giunta sul posto l'uomo non c'era più. E' uscito dall'abitacolo con l'aiuto di due giovani passanti ed è fuggito via. Sembra che avesse una ferita al braccio. Sul posto è sopraggiunta la municipale. L'auto, una Polo, risulta intestata a un 46enne romeno residente in città. Le indagini accerteranno se è la stessa persona che era alla guida in quel momento. Probabile che avesse bevuto qualche bicchiere di troppo e volesse evitare l'etilometro. Saranno effettuati accertamenti al pronto soccorso per capire se nelle ultime ore si siano presentate persone con ferite compatibili con l'incidente. Naturalmente sarà sentito anche il proprietario del mezzo che risulta regolarmente assicurato.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus