Si ribalta con la sua auto dopo una pericolosa carambola, trentanovenne finisce in ospedale

È successo stanotte in viale 16 Aprile al ponte sull’A11. La Croce d’oro ha portato la donna al Santo Stefano in codice giallo

Prima la carambola per diversi metri e poi il ribaltamento. È quanto accaduto stanotte, 26 gennaio, in viale 16 Aprile scendendo dal ponte dell’autostrada in direzione Parco Prato, a un’automobilista di 39 anni. L’incidente è avvenuto poco prima delle 2. La 39enne viaggiava da sola. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’oro inviata dal 118 e i vigili del fuoco. La donna è stata portato al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo. Probabilmente ha fatto tutto da sola perdendo il controllo del mezzo nell’affrontare la discesa del ponte sull’A11. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per regolare la circolazione anche se a quell’ora di notte è quasi inesistente. È stato richiesto l’alcol test.

