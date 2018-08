21.08.2018 h 09:54 commenti

Si ribalta con l'autocarro, conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco

L'incidente è avvenuto in via San Bartolomeo, non sono coinvolti altri mezzi. Il guidatore è stato trasportato al Santo Stefano.

Incidente questa mattina 21 agosto in via San Bartolomeo. Verso le 10,30 un autocarro si è ribaltato, il conducente è stato trasportato in codice giallo al Santo Stefano, per fortuna non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto è intrvenuta un’ambulanza del 118, una squadra dei vigili del fuoco e una della polizia municipale per i rilievi.

Secondo una prima ricostruzione, il guidatore di nazionalità cinese che proveniva da via dei Fossi, ha imboccato la curva di via San Bartolomeo a forte velocità e ha perso il controllo del mezzo, che è uscito fuori strada colpendo il muro di un caseggiato.



Edizioni locali collegate: Prato

