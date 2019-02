26.02.2019 h 17:11 commenti

Si ribalta con l'auto: soccorso in codice rosso un ragazzo di 18 anni

L'incidente è successo nel primo pomeriggio a Comeana. Il giovane è stato trasferito d'urgenza a Careggi

Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in codice rosso a Careggi dopo essere stato coinvolto in un pauroso incidente stradale avvenuto poco dopo le 14.30 di oggi, 26 febbraio, in via Macia a Comeana. Il giovane era a bordo di un'auto che si è ribaltata su un fianco dopo aver sbandato. Ancora non è chiaro come mai il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte.

Immediati i soccorsi, con il 118 che ha inviato un'ambulanza della Misericordia. Il 18enne, una volta estratto dall'auto, è stato stabilizzato e poi trasferito d'urgenza a Careggi. Sul posto la polizia municipale di Carmignano che ha effettuato i rilievi di legge e sta ora ricostruendo la dinamica dell'incidente.