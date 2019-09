03.09.2019 h 15:46 commenti

Si ribalta con l'auto in via Lambruschini: il conducente fatto uscire dai vigili del fuoco

L'incidente nel primo pomeriggio di oggi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto ma la polizia municipale ha dovuto chiudere la strada per consentire i soccorsi e poi la rimozione del veicolo



Ha perso il controllo dell'auto che si è poi ribaltata, appoggiandosi su un fianco e intrappolando all'interno il conducente. L'incidente è successo intorno alle 14.30 di oggi, martedì 3 settembre in via Lambruschini all'altezza del bar Miraglia. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per far uscire l'uomo dal mezzo incidentato. Per fortuna l'automobilista, un uomo di 53 anni, ha riportato solo lesioni leggere ed è stato soccorso in codice verde dal 118. L'uomo ha anche rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato medicato sul posto.

In via Lambruschini sono intervenute le pattuglie della polizia municipale che hanno dovuto chiudere la strada per consentire prima i soccorsi e poi la rimozione dell'auto che era finita sull'altra corsia di marcia. Toccherà ora agli agenti ricostruire la dinamica e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo da parte del conducente.