Si ribalta con l'auto in tangenziale: estratto dai vigili del fuoco e portato in codice rosso in ospedale

L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di ieri in viale Fratelli Cervi all'altezza della rotatoria con via San Martino per Galceti. Non ci sono altri mezzi coinvolti nella carambola

E' stato soccorso in codice rosso, in virtù della dinamica dell'incidente, l'uomo di 75 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 3 dicembre, si è ribaltato con la propria auto mentre stava percorrendo viale Fratelli Cervi all'altezza con la rotatoria di via San Martino per Galceti. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano potrebbe aver perso il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il cordolo a bordo strada, si è ribaltato su un fianco. Nessun altro mezzo sarebbe coinvolto nella carambola. Immediato l'allarme dato dagli altri automobilisti in transito. Sul posto sono così intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza della Pubblica Assistenza, l'automedica del 118 e la polizia municipale. L'uomo, che fortunatamente è sempre rimasto cosciente, é stato estratto dai vigili del fuoco con uso di apposite cesoie e divaricatore. Una volta libero dai rottami è stato preso in cura dai sanitari della Pubblica Assistenza che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Prato.

