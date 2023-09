12.09.2023 h 14:39 commenti

Si ribalta con l'auto in pieno centro a Vaiano, ferita una donna

L'incidente è avvenuto in via Braga nella tarda mattinata. La conducente è stata soccorsa in codice giallo e trasportata al Santo Stefano

Ancora un incidente in pieno centro a Vaiano e ancora una volta con un'auto che si è ribaltata. E' successo nella tarda mattinata di oggi, 12 settembre. Protagonista, sua malgrado, una conducente di 73 anni che è stata soccorsa in codice giallo da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano con infermiere a bordo e trasportata al Santo Stefano per le cure del caso.Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione non sono coinvolti altri mezzi. La donna avrebbe perso il controllo della vettura per cause da accertare e l'auto, dopo aver urtato una vettura parcheggiata, si è capottata.