Si ribalta con il trattore che lo schiaccia, tragedia a Cavarzano

Un uomo di 89 è morto questo pomeriggio mentre percorreva una strada sterrata all'interno di un castagneto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118, i carabinieri di Vernio e i vigili del fuoco per estrarre il corpo dal pesante mezzo

Gravissimo infortunio in un castagneto a Cavarzano, nel comune di Vernio. Un uomo di 89 anni del posto, è morto questo pomeriggio, 6 ottobre, mentre si trovava alla guida del suo trattore che poi si è ribaltato schiacciandolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vernio, un'ambulanza medicalizzata della Misericordia inviata dal 118 e i vigili del fuoco per estrarre il corpo rimasto sotto il pesante mezzo. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un malore la causa della perdita del controllo del mezzo agricolo da parte dell'ultraotttantenne. Sono comunque in corso le indagini per appurare quanto successo. Nel momento della tragedia non erano presenti altre persone. A dare l'allarme è stato il figlio con cui l'89enne aveva appuntamento nel pomeriggio. Non vedendolo arrivare si è inoltrato nel castagneto e ha fatto la triste scoperta lungo la strada sterrata che attraversa il bosco.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

