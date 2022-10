09.10.2022 h 15:00 commenti

Si ribalta con il trattore che lo schiaccia, tragedia a Carmignano

La vittima è un ottantenne che stava lavorando sul suo terreno in località Verghereto. A dare l'allarme sono stati i familiari che sono andati a cercarlo non vedendolo tornare a casa

Tragedia ieri a Carmignano. Un ottantenne, impegnato in alcuni lavori agricoli, è morto dopo essersi ribaltato con il trattore che poi lo ha schiacciato. L’allarme ai numeri di emergenza è stato dato poco prima delle 20 di ieri, 8 ottobre, quando i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, sono andati a cercarlo nel suo campo a Verghereto. Purtroppo il medico del 118 non ha potuto che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Prato per alzare il trattore e permettere il recupero della salma, effettuato dai Servizi funebri della Misericordia..





Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

