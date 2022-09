15.09.2022 h 14:18 commenti

Si riapre in Appello il caso del 60enne morto dopo la caduta al pronto soccorso

Due guardie giurate, accusate di omicidio preterintenzionale, sono state assolte in primo grado ma ora i giudici hanno accolto le richieste delle parti disponendo che sei testimoni siano nuovamente ascoltati

Aperto e rinviato a dicembre il processo di appello alle due guardie giurate assolte dall'accusa di omicidio preterintenzionale per aver picchiato e provocato la morte di un sessantenne al pronto soccorso dell'ospedale di Prato ( leggi ). La Corte di assise di appello ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dizione tecnica per dire che alcuni dei testimoni più importanti dell'inchiesta saranno di nuovo chiamati a rispondere. I giudici di secondo grado hanno accolto le richieste contenute negli atti di appello depositati dal sostituto della procura di Prato, Valentina Cosci, che aveva chiesto la condanna dei due imputati (6 anni e 10 mesi e 4 anni e 6 mesi, avvocati Giuseppe Nicolosi, Michela De Luca e Antonio Cozza), e dagli avvocati Manuele Ciappi, Benedetta Bertolaccini e Annalucia Mereu, che assistono i familiari della vittima – figlia e fratelli – costituiti parte civile, e nella memoria firmata dal procuratore generale, Sergio Affronte.I giudici, in realtà, hanno allargato l'orizzonte stabilendo di risentire più testimoni di quelli per i quali le parti hanno fatto richiesta. Davanti alla Corte di assise di appello, che ha fissato udienze per il 7 e il 14 dicembre, compariranno la dottoressa le cui dichiarazioni misero nei guai le due guardie, altri tre sanitari dello stesso turno, una paziente e un agente della questura.Il fatto risale alla sera del 4 ottobre 2017: l'uomo si presentò al pronto soccorso chiedendo una visita perché stava male; una visita che non ci fu mai perché l'uomo fu trovato a terra in una sala del triage, in condizioni tanto gravi da determinate poche ore dopo una tetraplegia che lo ha accompagnato fino al decesso, avvenuto un anno dopo in un centro specializzato. Fu l'uomo a dire di essere stato picchiato dalla due guardie in servizio quella sera. Una versione confermata successivamente nel corso dell'incidente probatorio dove però non si arrivò al riconoscimento dei due vigilanti quali autori dell'aggressione.Un'inchiesta costellata da perizie e controperizie che hanno ricostruito la dinamica dei fatti, valutato le lesioni riportate dalla vittima e esaminato le sue pregresse condizioni di salute. Accusa e difesa, su questi punti, si sono scontrate arrivando a esiti del tutto diversi.Il 28 aprile 2021, al termine del processo con rito abbreviato, l'assoluzione pronunciata dal giudice Francesco Pallini. Ora il secondo grado.