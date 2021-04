06.04.2021 h 11:31 commenti

Si presenta al pronto soccorso con dolori alla pancia e partorisce nei bagni

E' successo questa mattina poco prima della sette. La donna, al momento dell'accettazione, aveva dichiarato di non essere incinta. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno aiutato il neonato a venire alla luce

Si è presentata al pronto soccorso lamentando forti dolori di pancia e, poco dopo, ha partorito nel bagno della sala d'aspetto. E' successo questa mattina, 6 aprile, alle 6.45 quando una donna di nazionalità cinese di 40 anni, accompagnata da un connazionale, è arrivata per farsi visitare. Durante il triage all'accettazione ha sostenuto di non essere in gravidanza. E' stata quindi fatta entrare dal percorso normale e non in quello di fast track dedicato a chi deve partorire. Durante la fase di accettazione, prima che venisse visitata, ha chiesto di utilizzare la toilette e dopo pochi secondi si è sentito un forte urlo. Il personale è accorso e ha trovato la quarantenne che stava partorendo e la testa del neonato ormai era uscita. Immediati i soccorsi che hanno portato a termine il parto. Medici e infermieri hanno lavorato in condizioni estreme, la donna non aveva con sé nessun tipo di esame diagnostico e parlava pochissimo l'italiano.

