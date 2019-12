03.12.2019 h 14:13 commenti

Si presenta al circolo ubriaco e armato di katana, denunciato trentenne

Caos a San Giorgio a Colonica. L'uomo se l'è presa con i clienti e poi si è allontanato. La polizia lo ha rintracciato poco dopo

Si è presentato con una katana in un circolo ricreativo e, in uno stato di fortissima agitazione dovuto all'abuso di alcol, ha cominciato a minacciare i presenti prima di allontanarsi abbandonando l'arma. E' successo poco dopo le 22.00 di ieri, lunedì 2 dicembre, a San Giorgio a Colonica. Immediata la richiesta di aiuto alla polizia che, arrivata sul posto, ha recuperato la katana e poi è risalita all'uomo, un trentenne italiano con precedenti, già in passato sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio. Per lui è scattata una denuncia per minacce aggravate. L'uomo è stato anche sanzionato per ubriachezza molesta.



Edizioni locali collegate: Prato

