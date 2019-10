17.10.2019 h 18:33 commenti

Si perde nei boschi intorno a Migliana. Recuperato grazie all'elicottero dei vigili del fuoco

Brutta avventura per un uomo di 74 anni disperso in località Montini. E' stato avvistato dal cielo e issato a bordo con il verricello. le sue condizioni di salute sono buone

E' stato necessario l'intervento dell’elicottero “ Drago 15” dei vigili del fuoco, decollato da Arezzo, per ritrovare e recuperare un uomo di 74 anni che nel pomeriggio di oggi, 17 ottobre, si era perso in località Montini, nei boschi di Migliana. L'allarme è scattato verso le 16.15 e immediatamente si sono messi in azione i vigili del fuoco di Prato e del distaccamento di Montemurlo, che hanno iniziato le ricerche del disperso.

In meno di un'ora i soccorritori sono riusciti a localizzare l’uomo, che fortunatamente era in buone condizioni. Dopo averlo individuato dall’elicottero, quindi, l'uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato al campo sportivo di Migliana, dove è stato affidato ai familiari. Presenti sul posto i carabinieri e personale sanitario del 118.