Si perde in zona Cavallaie, diciottenne ritrovato dai vigili del fuoco dopo una notte al freddo

Il ragazzo è riuscito a lanciare l'allarme solamente all'alba. Il suo scooter era stato trovato in Vallupaia. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Vaiano che lo ha trasportato al Santo Stefano

Brutta avventura per un diciottenne che ha trascorso la notte al freddo lungo il sentiero che porta al passo degli Acandoli nel comune di Migliana.

Il giovane è riuscito a lanciare l'allarme soltanto all'alba di questa mattina, 15 dicembre, quindi è stato geolocalizzato dai vigili del fuoco che sono poi intervenuti per trasportarlo in piazza della Chiesa a Migliana. Qui un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, inviata dal 118, lo ha trasportato al Santo Stefano in codice verde. E' stato anche allertato il Pegaso che però è rientrato. Il ragazzo sembra che si sia allontanato da casa ieri 14 dicembre intorno alle 16 a bordo del suo scooter che è stato trovato in Vallupaia, poi probabilmente si è incamminato lungo i sentieri e si è perso in zone Cavallaie dove il segnale a tratti è inesistente.

