Si nasconde in un edificio abbandonato per evitare il carcere ma la polizia lo scopre

Il controllo è scattato ieri pomeriggio all'estrema periferia est della città. La magistratura ha emesso un ordine di carcerazione come aggravamento della precedente misura a cui era sottoposto per reati di droga

Si nascondeva in un edificio diroccato all'estrema periferia est della città, tra via Ferrucci e via dei Confini, per sfuggire al carcere, ma ieri, 31 luglio, è stato scoperto dalla polizia di Prato che lo ha accompagnato alla Dogaia. Protagonista un 34enne pregiudicato marocchino, ben noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora.

Proprio ieri la Corte d'Appello di Firenze ha emesso un ordine di carcerazione in applicazione della misura di custodia cautelare in carcere quale aggravamento dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto in relazione alla condanna in primo grado a un anno di reclusione per spaccio di droga. Il nordafricano è stato sottoposto a controllo ieri pomeriggio e dalla verifica nella banca dati, sono emerse le nuove disposizioni della magistratura che sono state immediatamente eseguite.

