Si mette alla guida dopo aver bevuto troppo e provoca due incidenti: denunciata e patente ritirata

I fatti risalgono a una settimana fa ma solo in queste ore la Municipale ha ricevuto l'esito dell'alcoltest. La denuncia è stata notificata alla donna, una trentunenne, ancora ricoverata dopo il secondo sinistro

Si è messa al volante dopo aver esagerato con l'alcol e in appena mezz'ora ha provocato due incidenti. E' successo la settimana scorsa. Protagonista una donna di 31 anni a cui ieri la polizia municipale, dopo aver ricevuto l'esito dell'alcoltest che ha rilevato una presenza di alcol superiore di tre volte rispetto al massimo consentito, ha ritirato la patente di guida. La donna ha ricevuto la visita degli agenti in ospedale dove è ricoverata in seguito al secondo incidente. Il primo sinistro è avvenuto in via Allende dove la donna, alla guida dell'auto, ha tamponato un motociclista che è rimasto illeso. La trentunenne, invece di fermarsi dopo l'impatto, ha proseguito fino ad arrivare in via Pistoiese dove ha perso il controllo della guida centrando un'auto parcheggiata. Qui è intervenuta la Municipale che ha fatto scattare gli accertamenti i cui risultati sono stati notificati ieri. La donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza.







