Si masturba tra i passanti alla Stazione, denunciato 45enne

L'uomo, tedesco senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri che lo hanno sorpreso durante un controllo.

Un 45enne tedesco senza fissa dimora è stato sorpreso dai carabinieri a compiere atti di autoerotismo alla Stazione centrale in mezzo ai passanti. È successo nella giornata di ieri, 29 settembre. I militari, impegnati in servizi di controllo della zona, hanno denunciato l'uomo per atti osceni in luogo pubblico. Nell'ambito degli stessi controlli, sono stati denunciati due extracomunitari per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Prato mentre due ragazzi sono stati sorpresi con 30 grammi di hashish e 20 di marijuana rispettivamente dai carabinieri di Iolo e di Montemurlo.

