Si infila in un tubo e non riesce ad uscire, cane salvato dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per Ugo, meticcio di 5 anni e mezzo che, dopo essere entrato in una condotta, non riusciva ad arretrare per uscire. Sul posto, per agevolare il salvataggio, è stato fatto arrivare un escavatore

Si è infilato in un tubo ma poi non è riuscito ad uscire facendo preoccupare la sua proprietaria che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E' finita bene l'avventura di Ugo, un cane meticcio di 5 anni e mezzo che nella mattina di oggi, mercoledì 2 settembre, durante la consueta passeggiata, è sfuggito al controllo della proprietaria ed è entrato, forse per inseguire un animale, nella conduttura rimanendo bloccato all'interno. E' successo in via Dogaia, su un terreno sul quale sono in corso dei lavori. I vigili del fuoco, che hanno provato in tutti i modi a tirare fuori il cane che però non riusciva ad arretrare per tornare al punto di ingresso, hanno utilizzato un escavatore per scoprire la condotta e cercare di arrivare all'altezza in cui si trovava il meticcio. Con grande pazienza, i soccorritori hanno cercato di stimolare il cane per farlo indietreggiare fino all'uscita. Ugo sta bene ed è tornato tra le braccia della sua proprietaria.



