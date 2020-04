24.04.2020 h 12:03 commenti

Si imbatte in un posto di blocco della finanza e butta via il pacchetto con la droga: fermato e denunciato

Protagonista un ragazzo di 20 anni. E' successo in via Siena. L'involucro, lanciato in una aiuola, è stato recuperato: all'interno mezzo etto di cocaina

Ha visto una pattuglia della guardia di finanza e si è disfatto di un involucro buttandolo in una aiuola . Una mossa che, per quanto fulminea, non è passata inosservata e ha fatto scattare il controllo che si è concluso con la denuncia della persone fermata, un ragazzo di 20 anni di nazionalità marocchina. L'involucro, recuperato dai finanzieri, conteneva mezzo etto di cocaina. E' successo ieri, giovedì 23 aprile, in via Siena. Il ventenne era in bicicletta quando si è imbattuto nella pattuglia impegnata in un controllo sul rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus. Fermato, il ragazzo si è mostrato collaborativo fino a quando l'involucro non è stato trovato, poi ha cercato di fuggire a piedi. Il tentativo non gli è servito però a evitare guai e cioè una denuncia per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Dalla banca dati è poi emerso che il ventenne era già destinatario di un ordine di espulsione dall'Italia e perciò è stato denunciato anche per l'inosservanza di questo provvedimento.



Edizioni locali collegate: Prato

