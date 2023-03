10.03.2023 h 15:36 commenti

Si getta dal balcone dopo essere rimasta fuori di casa con una neonata dentro

E' successo nella tarda mattinata di oggi a Iolo. Sul posto 118, carabinieri e gli ispettori Asl. La donna infatti, lavora nell'abitazione dove è avvenuto il fatto

Il vento ha chiuso la porta del terrazzo e lei è rimasta chiusa fuori mentre stendeva i panni. In forte apprensione per la presenza in casa di una bambina di un anno e del fornello acceso per preparare il pranzo, ha deciso di buttarsi di sotto per poi rientrare dalle finestre del pian terreno che erano aperte. Calcolo sbagliato perché il volo di tre-quattro metri è terminato con una caduta rovinosa a terra. Protagonista una cinese di 45 anni, babysitter e donna delle pulizie di una famiglia di connazionali residenti a Iolo in via 27 aprile.

E' successo attorno alle 12 di oggi, 10 marzo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza infermieristica inviata dal 118, i carabinieri della locale stazione e il personale dell'Asl, trattandosi di fatto di un infortunio sul lavoro. La donna è stata portata al pronto soccorso di Prato in codice rosso, poi rientrato in giallo. Ha riportato infatti contusioni e fratture, tra cui quella al bacino, ma non è in pericolo di vita.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus