Si fingeva il diavolo e obbligava gli amici a subire atti sessuali, la procura chiede il processo

E' fissata il primo giugno l'udienza preliminare che deciderà le sorti dello studente pratese accusato di aver formato e guidato una setta satanica. Una dozzina i giovani, anche minorenni, costretti a subire abusi per "salvare il mondo"

Sarà il giudice delle udienze preliminari a decidere il destino di Matteo Valdambrini, lo studente di 23 anni della provincia di Prato arrestato dalla polizia l'estate scorsa con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto alcuni adepti, anche minorenni, a subire atti sessuali. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio. L'inchiesta è stata chiusa nei giorni scorsi dal sostituto Eligio Paolini che contesta i reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, pornografia minorile. L'udienza preliminare si terrà il primo giugno.

Difeso dagli avvocati Sigfrido Feynes e Nicola Badiani, lo studente avrebbe creato una setta per sottoporre ad abusi sessuali almeno una dozzina di giovani e giovanissimi perché solo così – sosteneva – si sarebbero liberati i suoi poteri soprannaturali necessari a salvare il mondo. Il ventitreenne si faceva credere il diavolo, inscenava rituali di resurrezione ed una volta, con la complicità di un sodale, finse la morte tramite strangolamento per poi rialzarsi e rimettersi a posto il collo per dimostrare il potere di cui diceva di essere dotato. Azioni che, stando alle indagini, sarebbero arrivate addirittura a ipotizzare l'omicidio della madre di uno degli adepti attraverso riti voodoo.

I suoi seguaci vivevano in uno stato di soggezione e prostrazione tale da non sottrarsi ad alcuna richiesta. Il gruppo si incontrava nella zona di Parco Prato, nei pressi di Galceti e a Galciana, in luoghi appartati.







