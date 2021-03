22.03.2021 h 17:47 commenti

Si finge manutentore di estintori e raggira per due volte negozio, alla terza viene smascherato

Un pregiudicato cinquantenne è stato bloccato ieri sera dai dipendenti del supermercato dove già in due occasioni aveva messo a segno la truffa. Sul posto è poi intervenuta la polizia

Fingendosi tecnico manutentore degli estintori è riuscito a raggirare almeno due volte i dipendenti di un supermercato a conduzione cinese, facendosi consegnare 50 euro per non meglio precisati controlli. Ma ieri sera, domenica 21 marzo, al terzo tentativo, l'uomo è stato bloccato dai dipendenti del negozio, che hanno chiamato la polizia. E' successo a San Paolo e gli agenti delle Volanti hanno preso in consegna il truffatore, un pregiudicato 50enne italiano. Una volta ricostruito l'accaduto, l'uomo è stato portato in Questura e denunciato per il reato di truffa. E' stato anche sanzionato per inosservanza alla normativa anticovid, essendo venute meno le comprovate necessità lavorative per trovarsi fuori dal suo domicilio.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus