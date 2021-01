30.01.2021 h 09:08 commenti

Si finge l'idraulico del condominio, ancora una truffa ai danni di persone anziane

E' successo ieri pomeriggio nella periferia nord di Prato. L'uomo, un giovane italiano, ha rubato ad un'ottantenne tutto l'oro che aveva in cassaforte. Sul posto è intervenuta una volante

Si finge l’idraulico inviato dall’amministratore del condominio e ruba gioielli e l'oro ad un’ottantenne. E’ successo ieri, 29 gennaio, nel tardo pomeriggio nella periferia nord di Prato. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti delle Volanti che sono stati chiamati dall’anziana appena si è resa conto di essere stata truffata, un giovane italiano ha suonato al campanello dell’ abitazione ed è riuscito ad entrare con la scusa di dover fare un intervento all’impianto. La donna lo ha accompagnato in cucina, qui il falso idraulico ha gettato nelle tubature del lavandino un prodotto e poi le ha chiesto a di mettere tutti gli oggetti d’oro in un sacchetto per preservarli dalle esalazioni. L’ottantenne ha così aperto la cassaforte e radunato tutti gli oggetti di valore in un sacco il truffatore approfittando di un momento di distrazione lo ha preso ed è uscito promettendo che sarebbe tornato per un controllo.

La questura ricorda che è necessario prestare la massima attenzione e di contattare sempre il 112 o il 113 quando si presentano alla porta sconosciuti.



