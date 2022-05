10.05.2022 h 14:17 commenti

Si finge avvocato e raggira una ottantenne con la scusa dell'incidente del nipote

La donna ha consegnato più di mille euro in contanti al malvivente. Solo quando il truffatore ha chiesto di avere anche gioielli, si è insospettita e ha chiamato la polizia ma era troppo tardi

Si è spacciato per un avvocato e ha convinto un'anziana a pagare subito e in contanti il risarcimento per un incidente avuto dal nipote. Vittima della truffa una donna di 80 anni, residente nella zona della Castellina. E' successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 maggio. Il raggiro è stato denunciato alla questura ma del truffatore non è stata trovata traccia. Secondo il racconto dell'anziana, un uomo le ha telefonato per dirle che il nipote aveva avuto un incidente stradale e che l'altra persona coinvolta era stata ricoverata in gravi condizioni e che per questo sarebbe stato meglio risarcire subito il danno per evitare conseguenze. Dopo aver accettato, la donna ha ricevuto a casa la visita di una persona che si è presentata come il figlio dell'avvocato che poco prima l'aveva contattata. Ricevuto il denaro, più di mille euro, tutto quello che l'anziana aveva in casa, l'uomo ha però chiesto anche gioielli e altri oggetti preziosi: una richiesta che ha insospettito l'anziana che ha quindi avvertito la polizia. Immediato l'intervento ma il truffatore si era già allontanato.

La Questura raccomanda di prestare grande attenzione a chiunque si presenti alla porta accampando scuse, anche credibili. Il consiglio è non fidarsi e chiamare subito il 112.



