Si ferisce le mani danneggiando le auto parcheggiate e poi si scaglia contro i poliziotti, denunciato

Protagonista un pregiudicato di 31 anni fermato per un controllo in via Matteotti. Dopo essere stato bloccato e tranquillizzato, è stato denunciato e accompagnato al pronto soccorso per essere medicato

Lo hanno trovato con ferite alle mani che si è procurato danneggiando due auto parcheggiate e non contento, quando è stato fermato dalla polizia per un controllo, si è scagliato contro gli agenti che a fatica sono riusciti a immobilizzarlo. E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 marzo, in via Matteotti. Protagonista un rumeno di 31 anni, pregiudicato, denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo era su una panchina con in mano una bottiglia di birra quando sono arrivati i poliziotti. Durante la fase di identificazione, ha dato in escandescenza scagliandosi contro gli agenti che alla fine lo hanno bloccato e accompagno in questura. Dopo essere stato tranquillizzato, è stato accompagnato al pronto soccorso per curare le ferite alle mani. I sanitari lo hanno giudicato guaribile in sette giorni.



Edizioni locali collegate: Prato

