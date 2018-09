18.09.2018 h 11:05 commenti

Si ferisce gravemente mentre taglia l'erba in un campo: soccorso con Pegaso

L'incidente è successo in località La Vergine a Migliana: l'uomo ha perso molto sangue a causa di un ferro che gli si è conficcato in una gamba

Si è ferito gravemente mentre stava tagliando l'erba in un campo vicino alla sua abitazione a Migliana. Per soccorrerlo è stato necessario l'intervento dell'elicottero Pegaso. E' successo questa mattina, 18 settembre, intorno alle 10.15 in località La Vergine. La vittima è un uomo cinquantenne. Secondo quanto appreso, sarebbe scivolato mentre tagliava l'erba e un ferro gli si sarebbe conficcato nella gamba, provocandogli una profonda ferita dalla quale è fuoriuscito molto sangue. I primi soccorritori sono arrivati con l'ambulanza della Croce Rossa di Vernio. Nonostante l'uomo non avesse perso conoscenza, la grande quantità di sangue persa ha consigliato di fare intervenire il Pegaso per trasferire nel minor tempo possibile l'infortunato in ospedale. L'uomo, che ha rischiato di morire dissanguato, è stato quindi portato a Careggi.