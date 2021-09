26.09.2021 h 10:45 commenti

Si ferisce con un coltello da cucina, sessantenne in prognosi riservata

E' successo ieri sera al Cantiere. Sul posto un'ambulanza della Croce d'oro e i carabinieri

E’ ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano un uomo di circa 60 anni che ieri sera, 25 settembre, attorno alle 21.30 si è ferito su tutto il corpo con un coltello da cucina nel quartiere del Cantiere. A dare l’allarme sono stati i passanti. Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce d’oro che dopo aver stabilizzato il paziente, lo ha accompagnato all’ospedale in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri. Secondo quanto ricostruito, si tratta di autolesionismo. Già in passato l’uomo aveva più volte tentato il suicidio.





