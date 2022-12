27.12.2022 h 15:31 commenti

Si faceva pagare per ritirare i rifiuti che poi abbandonava, operaio rinviato a giudizio

L'uomo, pratese di 58 anni, era dipendente di una delle cooperative che lavorano per Alia. Alle aziende cinesi chiedeva soldi in contanti per portare via i sacchi di scarti tessili che poi buttava qua e là. Scoperto dal Nucleo investigativo dei carabinieri forestali dopo mesi di indagini

Raggirava le aziende cinesi convincendole a pagare in contanti per il ritiro dei sacchi di rifiuti. Un giochino che sarebbe andato avanti per diverso tempo e che avrebbe consentito al dipendente di una cooperativa (ignara di tutto) che opera in subappalto per Alia di arrivare a fine mese con due stipendi: quello per la regolare attività svolta e quello parallelo, frutto della truffa ai danni di numerose ditte. Un operaio di 58 anni, pratese, con qualche precedente penale, è stato rinviato a giudizio dalla procura di Prato al termine delle indagini condotte per oltre un anno dal nucleo investigativo dei carabinieri forestali. La procura contesta la truffa ai danni delle ditte (sparse un po' ovunque nella provincia di Prato) e di Alia. Presentandosi con la tuta da lavoro e arrivando con il veicolo della cooperativa, l'uomo riusciva a conquistare subito la fiducia degli imprenditori che pagavano in contanti per far portare via i rifiuti. Per evitare dubbi sul suo operato, il dipendente della cooperativa rilasciava una ricevuta dopo aver intascato il denaro, ritirava i sacchi e poi, non potendoli portare ad Alia, li buttava dove capitava. E' stata la segnalazione di un'azienda che si è ritrovata con una quindicina di sacchi pieni di scarti tessili abbandonati nel suo piazzale, a mettere in moto le indagini. I carabinieri forestali hanno individuato le ditte da cui provenivano i rifiuti e hanno pian piano ricostruito la truffa ma soprattutto hanno dato un nome e un cognome al truffatore. Alle indagini hanno preso parte anche gli uomini dell'Ispettorato territoriale del lavoro, il Dipartimento prevenzione della Asl Toscana Centro e gli ispettori di Alia.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus