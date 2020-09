05.09.2020 h 18:23 commenti

Si fa male su un sentiero in Vallupaia, recuperata da vigili del fuoco e Soccorso Alpino

Disavventura per una donna di 56 anni che stava facendo un'escursione sul Monteferrato. La lesione alla caviglia le impediva di raggiungere la strada

Si è fatta male ad una caviglia mentre percorreva un sentiero sul Monteferrato, tra Vallupaia e i Faggi di Javello, lungo il sentiero 10 del Cai nel comune di Vaiano. Sono quindi dovuti intervenire i vigili del fuoco e il Soccorso alpino per recuperarla.E' successo poco dopo le 14.30 di oggi, sabato 5 settembre. La donna, una 56enne, non riusciva a muoversi ed era bloccata in un punto non raggiungibile con l'ambulanza o gli altri mezzi. Così i volontari e i vigili del fuoco del nucleo Saf l'hanno trasportata a piedi fino al punto dove si trovava l'ambulanza del 118. La donna è stata poi portata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano in codice verde.