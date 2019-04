05.04.2019 h 18:33 commenti

Si del Consiglio comunale al bilancio 2019-2021, investimenti per 72 milioni di euro

Con 19 voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza e 8 voti contrari dei consiglieri di opposizione. E' il sesto bilancio di previsione approvato dall’attuale amministrazione

Con 19 voti a favore, espressi dai consiglieri di maggioranza, e 8 voti contrari, espressi dai banchi dell’opposizione, il Consiglio comunale, ieri sera, ha approvato il Dup (Documento unico di programmazione) e il Bilancio di previsione 2019/2021.

A partire da quello approvato nel settembre del 2014, si tratta del sesto bilancio di previsione approvato dall’attuale amministrazione. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Bilancio, che ha ricordato che, in un quadro di diminuzione dei trasferimenti statali e di invarianza fiscale, perseguita dall’amministrazione con una efficiente gestione delle entrate, sia in termini di riscossione che di recupero dell’evasione, è stata garantita la spesa per i servizi al cittadino. Questo è stato possibile, inoltre, lavorando sulla riduzione di inefficienze e sprechi, riorganizzando personale e servizi, ricontrattando forniture e contratti (tra i cui i contratti di servizio con le società partecipate più importanti).

Proprio sul fronte dei servizi al cittadino e per il sociale il bilancio di previsione prevede un forte aumento della spesa: +2,5 milioni di euro. A fronte di questo, si registra una netta diminuzione della spesa corrente di funzionamento dell’ente (-1.840.000 euro in totale rispetto al 2018, contando anche tutte le spese per i servizi), e del taglio delle spese da indebitamento (passando da quasi 100 milioni del 2014 a 73,5 nel 2019, ovvero oltre 26 milioni di euro risparmiati in 5 anni). Oltre 71 milioni, inoltre, sono destinati agli investimenti nel triennio (25.950.004 euro nel 2019, 26.910.966 euro nel 2020 e 19.061.419 euro nel 2021). Tra le entrate correnti la parte più consistente arriva dall’Imu (44,6 milioni euro), dalla Tari (42,2 euro) e dalle risorse trasferite dallo Stato, rimaste invariate rispetto all’anno scorso (31,5 euro). Sull’Imposta sui rifiuti Tari è da segnalare un forte risparmio di 2.258.450 euro, dovuto alla riduzione del 5% sul domestico e del 6% sul non domestico introdotta quest’anno. Rispetto al 2018 cresce di un milione di euro il recupero dell’evasione dei tributi – in Bilancio figurano 10 milioni – mentre continuano a calare le entrate dalle sanzioni del Codice stradale (9.335.000 euro, con un – 1.861.000) per effetto della sentenza della Cassazione del 2017 sugli Autovelox fissi.

La ripartizione delle risorse correnti – per un totale di oltre 199 milioni di euro - vede in particolar modo € 36,7 milioni per il sociale ( come detto sopra 2,582.288 euro in più del 2018, infanzia +255.000; minori+930.000; progetti +514.000; fondo povertà +295.000; inclusione +220.000; emergenza alloggiativa +190.000; contributi associazionismo +40.000) e 38 milioni per la tutela del territorio e dell’ambiente, con l’aumento di 1,4 milioni per la manutenzione delle strade. Il costo dei servizi istituzionali e di gestione dell’ente cala di 2.376.000 euro (in tutto 32,7 milioni in bilancio), di cui -325mila di interessi passivi sui mutui. L’indebitamento del Comune infatti, è calato di oltre 26 milioni in 5 anni, passando da 523 euro pro capite del 2014 ai 377 euro del 2019. Da sottolineare anche che l’Amministrazione comunale salda i propri fornitori di servizi entro 30 giorni, molto prima pertanto della scadenza delle fatture, un caso piuttosto raro negli enti pubblici.

Per quanto riguarda la parte degli investimenti, ammontano, come detto, a quasi 72 milioni di euro. Guardando i capitoli di spesa, per la scuola ci sono quasi 26 milioni di euro di interventi: tra questi sono da sottolineare gli 11 milioni per la realizzazione della nuova scuola elementare e media Pier Cironi, con la palestra, 4,5 milioni per gli ampliamenti della scuola media Dalla Chiesa di Mezzana, 3 milioni per la nuova scuola materna di Pacciana –Galcetello, la nuova sala mensa della Marcocci alle Fontanelle (200mila euro), la nuova palestra della scuola La Querce-Pizzidimonte (600mila euro) e 1.450.000 milioni per l’adeguamento sismico.

Per lo sport 9 milioni di euro, in cui primeggia il nuovo Palazzetto dello Sport di via Galcinanese con 3,4 milioni di euro di investimento, ora prossimo all’indizione della gara d’appalto. Tra le opere principali anche la nuova Palazzina dei vigili urbani al Serraglio (1,4 milioni di euro) e oltre 11 milioni di euro per nuovi parcheggi e la manutenzione della rete stradale.