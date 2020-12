16.12.2020 h 14:29 commenti

Si continua a morire per il Covid ma i nuovi casi restano bassi

Secondo il bollettino regionale i decessi sono tre, lo stesso numero registrato ieri. Una delle vittime era un noto ex farmacista. In Toscana sono 47 i morti con un'età media di oltre 81 anni

Venti nuovi casi in più e tre decessi per Covid. E' un bilancio in chiaroscuro quello registrato nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale secondo il bollettino pubblicato dalla Regione perchè da una parte i nuovi contagi continuano a essere bassi, mentre i morti sono quasi una costante quotidiana e oggi abbiamo lo stesso numero di decessi di ieri. Una delle vittime è lo storico farmacista Rodolfo Bottari, persona molto nota in città: aveva 82 anni ed è morto al Santo Stefano dove era ricoverato. Sempre in ospedale sono morti un uomo di 81 anni e una donna di 91. In tutta la Toscana sono 47 i morti con un'età media di oltre 81 anni. La Regione specifica che alcuni dei decessi comunicati agli uffici nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni precedenti e che due dei deceduti sono residenti fuori Toscana.

Con i 20 nuovi casi e i tre decessi di oggi, il totale registrato a Prato da inizio pandemia sale rispettivamente a 9.945 e a 225 unità.

In Toscana i nuovi positivi sono 489, lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente con un'età media di 49 anni circa. I tamponi eseguiti sono stati 12.190, di cui il 4% positivo. Sono invece 3.808 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,8% è risultato positivo. A questi si aggiungono 4.569 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.035, -7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.303 (67 in meno rispetto a ieri), di cui 202 in terapia intensiva (12 in meno). Calano i ricoverati anche a Prato dove al Santo Stefano sono ocsupati 95 dei 112 posti letto riservati ai pazienti covid in area medica e 12 dei 20 di terapia intensiva. Meno ricoveri anche nelle cure intermedie: sono 37 i pazienti alla Melagrana e 32 quelli alla Palazzina del vecchio ospedale.