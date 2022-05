16.05.2022 h 13:28 commenti

Si Cobas: "Un nostro attivista inseguito da gente armata di mazza". Ancora nessuna denuncia in questura

L'operaio ha partecipato al presidio organizzato davanti alla Ruentex dove è in corso uno sciopero di alcuni lavoratori che chiedono il rispetto del contratto di lavoro di 8 ore per 5 giorni alla settimana

Il sindacato Si Cobas torna a denunciare un'aggressione ai danni di un operaio che, domenica 15 maggio, ha partecipato al presidio organizzato davanti alla Ruentex dove è in corso uno sciopero di alcuni lavoratori che chiedono il rispetto del contratto di lavoro di 8 ore per 5 giorni alla settimana.

Secondo quanto raccontato dal sindacalista Luca Toscano, l'operaio che non lavora all'interno della fabbrica produttrice di grucce, dopo le 22 se n'è andato con la bici da via Gora Bandita, nella zona San Giorgio a Colonica, ma all'altezza di via Fonda di Mezzana sarebbe stato accerchiato da 8 persone che sarebbero state armate di mazza e che, stando all'esponente di Si Cobas, avevano seguito l'attivista. "E' riuscito a scappare e a nascondersi dietro una siepe. Immediatamente - spiega Toscano - ci ha chiamato e noi abbiamo avvertito la polizia, ma quando siamo arrivati non c'era più traccia del gruppo".

Al momento non è stata formalizzata nessuna denuncia, circostanza confermata anche dalla questura. Il sindacato ha annunciato che i fatti saranno formalmente denunciati nelle prossime ore.

Dalla questura fanno sapere che la volante è intervenuta, ha raccolto la testimonianza dell'uomo ma che sul posto non è stata trovata nessuna altra persona.

La nuova battaglia sindacale è iniziata venerdì 6 maggio dopo che alla Digi, azienda del settore logistico, in seguito a una denuncia di Si Cobas di sfruttamento degli operai, l'Ispettorato del lavoro avrebbe riscontrato irregolarità nei contratti che sarebbero stati sistemati dall'azinda lo scorso 9 maggio. "Ma - precisa Toscano - sono stati immediatamente smantellati gli uffici spalmando di fatto sulla Meta e la Ruentex, che fanno capo alla stessa persona, i lavoratori. Tra loro ci sono anche quelli della Gruccia Creation, la cui attività è momentaneamente sospesa. Da qui sono iniziati i presidi in contemporanea nelle varie aziende interessate".

Gli scioperi andranno avanti a oltranza: "Da quattro anni - spiega Sarah Caudiero referente tessile Si Cobas - assistiamo allo sfruttamento dei lavoratori. Questa volta si aggiunge la beffa dei contratti firmati e l'immediata chiusura dell'azienda. Una situazione insostenibile: chiediamo all'assessore regionale Nardini di venire davanti alla Ruentex e di parlare con i lavoratori".

