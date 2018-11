20.11.2018 h 14:14 commenti

La "rivolta" dei lavoratori sfruttati nelle aziende cinesi: nuova iniziativa di Sì Cobas ma la controparte non si presenta

Questa mattina in Prefettura era fissato il tavolo per fare il punto sulle condizioni di lavoro in una stamperia di Montemurlo ma era presente solo il sindacato. Il prefetto: "Servono denunce circostanziate e faremo i controlli"

Continua la protesta da parte del sindacato Si Cobas per regolarizzare i dipendenti delle aziende tessili gestite da cinesi. Questa mattina 20 novembre, in Prefettura è stato convocato un tavolo tra i sindacati e i titolari di una stamperia di Montemurlo che però non si sono presentati all’incontro. “Abbiamo chiesto l’intervento del prefetto – ha spiegato Luca Toscano di Si Cobas – per cercare di ripristinare condizioni di lavoro legittime: qui si lavorava per 7 giorni su 7, 14 ore al giorno senza straordinario né ferie e malattia. Sistematicamente tutti i diritti dei lavoratori vengono calpestati. In questo caso lo stipendio era 900 euro al mese e una parte doveva essere restituito”.

In occasione dell’incontro il sindacato ha anche chiesto interventi più mirati sulle aziende gestite da cinesi “Se centinaia di lavoratori – continua Toscano - lavorano in condizioni di schiavitù è perché qualcuno si è girato dall’altra parte, si sta facendo poco. E lo dimostra il fatto che venerdì scorso durante un controllo in un’ azienda cinese, il titolare è stato solo multato, mentre i lavoratori irregolari sono stati espulsi. E’ indegno”.

Diversa la posizione della Prefettura “La materia – ha spiegato la prefetta Rosalba Scialla – è di competenza dell’Ispettorato del lavoro, ho chiesto al sindacato di presentare specifiche denunce, io mi farò portavoce verso gli ispettori, anche per quanto riguarda la richiesta di più controlli è necessario circostanziare le accuse in modo da fare interventi mirati. Ho anche consigliato al sindacato di tutelare i lavoratori senza però scegliere proteste violente che non portano a nessun risultato”.

Di fatto l’incontro di oggi non ha prodotto nessun tipo di risultato, visto che mancava la controparte. “Non ci resta - ha commentato Toscano - che continuare a scioperare”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus