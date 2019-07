29.07.2019 h 14:34 commenti

Si Cobas contro il questore: “Vuole impedire il diritto di sciopero garantito dalla Costituzione”

Il Tar ha sospeso l'efficacia del foglio di via emesso a carico di Luca Toscano e Sarah Caudiero. Intanto i due sindacalisti non hanno risposto alla convocazione della questura che li ha indagati per non aver comunicato alla questura le loro manifestazioni. "I nostri sono scioperi, solo a Prato vengono considerati altro. Tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla nostra attività"

nadia tarantino

Il Tar ha sospeso l'efficacia del foglio di via che il questore Alessio Cesareo ha indirizzato a Luca Toscano e a Sarah Caudiero, i sindacalisti di Si Cobas che da mesi denunciano le condizioni di illegalità e di sfruttamento dei lavoratori stranieri, soprattutto pakistani, impiegati nelle aziende del distretto. Dai dipendenti della tintoria DL a quelli di Gruccia Creations, da quelli del Panificio Toscano a quelli della tintoria Superlativa per citare i casi più eclatanti: battaglie a colpi di scioperi e sit-in che qualche risultato lo hanno portato e con i risultati anche l'atto della questura che in sostanza caccia dalla città i due sindacalisti ritenendoli pericolosi per l'ordine pubblico. Da oggi, lunedì 29 luglio, quel foglio di via è niente più che carta straccia in attesa della pronuncia definitiva del tribunale amministrativo chiamato a valutare la legittimità del provvedimento. “Questo è l'ennesimo stop al tentativo di mettere i bastoni tra le ruote all'attività sindacale che stiamo facendo a Prato – il commento dei due rappresentanti di Si Cobas – nei mesi scorsi per tre volte il tribunale ha respinto le misure cautelari chieste nei nostri confronti che consistevano nell'obbligo di dimora a Firenze e nell'obbligo di rimanere a casa tra le 7 delle sera e le 9 del mattino. Ora il Tar sospende il foglio di via della questura e di fatto questo significa tutelare l'attività sindacale”.La sospensiva del Tar è arrivata nello stesso giorno in cui la procura ha convocato Toscano e Caudiero, entrambi indagati per non aver dato avviso alla questura delle loro manifestazioni con almeno tre giorni di anticipo. “Non siamo andati in procura per l'interrogatorio – hanno spiegato i sindacalisti – aspettiamo la conclusione delle indagini e soprattutto aspettiamo la decisione finale del Tar: se il foglio di via dovesse venire annullato, verrebbero annullate anche le denunce per le quali è stata aperta l'inchiesta. E' già successo ad una nostra collega a Modena, anche lei passata dal giudizio del tribunale amministrativo”.La questione, pare di capire, è appesa all'interpretazione: lo sciopero può essere equiparato ad una manifestazione? Sì, secondo la questura che richiama l'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. No, secondo Si Cobas che richiama la Costituzione che garantisce l'attività sindacale. “La questura – le parole di Luca Toscano e Sarah Caudiero – continua a criminalizzare il nostro operato che consiste nella tutela dei lavoratori più deboli e meno garantiti. Abbiamo perso il conto delle denunce a nostro carico ma non ci siamo fermati”. E non è solo questo. Perché la diversa interpretazione è un fatto di pochi chilometri: “A Campi Bisenzio, a Calenzano, a Sesto Fiorentino la nostra attività non viene considerata socialmente pericolosa – ancora il commento dei due rappresentanti territoriali di Si Cobas – insomma basta attraversare il ponte Lama che diventiamo due sindacalisti che fanno normale azione sindacale e non manifestazioni”.Luca Toscano parla di “accanimento”: “Per noi è un segnale positivo, significa che abbiamo scosso la situazione in un territorio tristemente famoso per lo sfruttamento dei lavoratori che accettano qualsiasi condizione per un contratto che equivale all'ottenimento e al mantenimento del permesso di soggiorno. Queste sono le conseguenze della scelta di eliminare il permesso umanitario”.Con orgoglio Toscano e Caudiero mettono in fila i risultati fino ad ora ottenuti: “L'Ispettorato del lavoro ha confermato e verbalizzato i motivi dei nostri scioperi alla Gruccia Creations; i 24 lavoratori a nero della Tintoria DL sono stati regolarizzati e fanno assemblee sindacali senza problemi e lo stesso è successo alla tintoria Fada; abbiamo intrapreso un percorso di regolarizzazione per 33 lavoratori della Superlativa. Si Cobas ha portato, dove è arrivata, legalità e accordi che hanno migliorato quelli sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil. Alle organizzazioni sindacali che ci rivolgono critiche rispondiamo con una domanda: a parte l'abolizione dell'articolo 18, voi cosa avete fatto”?