01.12.2018 h 18:06 commenti

Panificio Toscano, Si Cobas protesta dentro la Coop. Immediato l'intervento della sicurezza

Un gruppo di lavoratori e di sindacalisti ha manifestato davanti al reparto forno nel supermercato di Parco Prato con striscioni e megafono per chiedere l'applicazione del contrattato nazionale dell' industria

Degenera la protesta del sindacato Si cobas contro la Coop, cliente del Panificio Toscano. Questo pomeriggio 1 dicembre un gruppo di lavoratori e di sindacalisti ha manifestato davanti al reparto forno del supermercato di Parco Prato con striscioni e megafono. Immediato l’intervento del personale della sicurezza che ha cercato di allontanare i dimostranti per riportare ordine all’interno del punto vendita. “Una protesta pacifica – spiega Luca Toscano referente Si Cobas - che è stata aggredita in maniera assurda dal personale della sicurezza del supermercato dando vita un parapiglia immotivato. Siamo consapevoli di aver forzato la mano entrando nel supermercato, ma non avevamo altra scelta, abbiamo inviato lettere alla direzione della Coop che sono state sistematicamente ignorate”.

Secondo il sindacato, dopo l’internalizzazione dei lavoratori da parte di Panificio Toscano, la vertenza è lontana da essere risolta. “I lavoratori che producono il pane e i dolci che finiscono sugli scaffali Coop – si legge in un comunicato - continuano a rivendicare da mesi l’applicazione del contratto nazionale Panificatori industriali, contestando la realtà attuale".



