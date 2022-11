24.11.2022 h 14:36 commenti

Si chiude in camera da letto e cerca di uccidersi con il gas, salvata in extremis

Provvidenziale l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco che, dopo aver fatto evacuare un piccolo condominio, sono riusciti a salvare la padrona di casa, trovata già in stato di incoscienza

Si era chiusa nella camera da letto e aveva saturato la stanza con una bombola di gas gpl intenzionata a togliersi la vita, ma è stata salvata grazie al tempestivo intervento congiunto dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

E' successo nel pomeriggio di ieri 23 novembre nella zona ovest della città. Provvidenziale la segnalazione fatta da alcuni residenti che avevano sentito un forte odore di gas provenire da un piccolo condominio. Una volta arrivati, carabinieri e vigili del fuoco hanno capito che si trattava di qualcosa di più grave di una semplice fuga di gas: vicino la porta di accesso dell’appartamento dal quale sembrava provenire l'odore è stato trovato un biglietto che riportava propositi suicidiari evidentemente lasciato dalla proprietaria dell’alloggio. Questa è risultata essere una donna con disagio sociale che, nel recente passato, aveva già manifestato intenti suicidi.

A quel punto sono stati fatti evacuare tutti i residenti nel condominio e, seguendo le procedure di sicurezza necessarie, i soccorritori sono entrati all’interno dell’alloggio individuando poi la stanza da letto dove la donna si era rinchiusa. Forzata la porta, l'hanno tovata in stato di incoscienza. E' stata quindi soccorsa e affidata al personale medico del 118, per poi areare la stanza e mettere in sicurezza la bombola del gpl.

La donna, le cui condizioni fisiche sono tornati stabili, è ora seguita dal reperto di psichiatria e servizi sociali.