11.07.2022 h 13:21 commenti

Si cerca un gestore per il "Pala -Kobilica": pubblicato l'avviso esplorativo

Il Comune corrisponderà un contributo annuale di 48.460 euro. La domanda di partecipazione può essere presentata fino alle 13 di mercoledì 31 agosto

Il Comune di Prato cerca un nuovo gestore per il PalaKobilica, il palazzetto dello sport di Maliseti. E' stato pubblicato nei giorni scorsi l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto polivalente. La concessione avrà durata di un anno rinnovabile per un ulteriore anno, in virtù del regolamento comunale per la concessione e l’uso degli impianti sportivi comunali.

Alla selezione possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che abbiano gestito direttamente o in forma associata, almeno un impianto sportivo indoor sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone o di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, per almeno 12 mesi anche non consecutivi nel periodo compreso fra il gennaio 2018 e la data di pubblicazione dell’avviso. E’ previsto a favore del concessionario un contributo annuale erogato dal Comune per la gestione dell’impianto, quantificato in 48.460 euro (oltre Iva).

La concessione prevede l’onere di corrispondere un canone annuo di gestione al Comune di Prato, fissato in sede di gara e comunque pari o superiore all’importo di 5.910 euro (Iva esclusa) soggetto al rialzo.

Gli interessati possono prendere visione dell’avviso e del modello di partecipazione nella seguente pagina:​https://gare.comune.prato.it/albo_fornitori/id5325-dettaglio

Per partecipare c'è tempo fino alle 13 di mercoledì 31 agosto.