21.08.2020 h 21:19 commenti

Si cappotta un mezzo della Vab mentre è diretto su un intervento, illeso il conducente

L'uomo stava andando a prendere un collega per poi raggiungere le squadre della Vab impegnate nello spegnimento di un incendio a Migliana. Non sono coinvolti altri mezzi

Tanta paura per il conducente di un mezzo della Vab che, questa sera 21 agosto, poco prima delle 20, ha perso il controllo della guida e si è cappottato sulla 325 all'altezza della “casa degli spiriti” a Carmignanello.L'uomo , che stava andando a prendere un collega per poi raggiungere le squadre della Vab impegnate nello spegnimento di un incendio a Migliana, è uscito da solo dal mezzo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo ha perso il controllo della vettura ,che viaggiava in direzione Vernio, si è cappottata, fortunatamente in quel momenti sulla provinciale non passavano altre macchine. Sul posto un'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco.L'incendio si è sviluppato in località Aia nel comune di Cantagallo. Sul posto sono intervenute le squadre della Vab e una squadra dell'Unione dei Comuni della Valdibisenzio.