30.08.2023 h 15:32 commenti

Si cala dalla finestra proprio mentre passa l'auto della polizia: arrestato

E' successo prima dell'alba di oggi in viale Montegrappa: l'uomo aveva appena cercato di mettere a segno un furto in un appartamento

Stava calandosi da una finestra al primo piano di un condominio di viale Montegrappa proprio mentre in strada transitava una Volante, impegnata in un giro di controllo. E' successo nelle prime ore di oggi 30 agosto, intorno alle 5.30, e i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo, che aveva tentato la fuga verso viale della Repubblica. Identificato come un georgiano di 37 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, lo straniero è stato quindi portato in Questura e qi arrestato con l'accusa di tentato furto. Durante la fuga si era disfatto di un grosso cacciavite, utilizzato per mettere a segno il tentativo di furto. Come poi appurato dai poliziotti, grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza del condominio, il georgiano stava mettendo a segno il colpo e si era dato alla fuga dopo aver sentito alcuni residenti svegliarsi.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus