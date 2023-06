05.06.2023 h 10:40 commenti

Si butta dal sovrappasso di Pratilia, donna portata in gravissime condizioni a Careggi

E' successo stamani attorno alle 8.30. Sul posto 118, polizia e polizia municipale. Pesanti le ripercussioni sul traffico

Momenti drammatici questa mattina, 5 giugno, poco prima delle 8.30 lungo viale Leonardo da Vinci. Una donna è caduta dalla balaustra del sovrappasso alla rotatoria posta all'incrocio tra via Valentini e via Fiorentina, finendo sull'asfalto della strada sottostante, viale Leonardo da Vinci in direzione Pistoia. Chi ha assistito alla terribile scena, ha chiamato immediatamente i soccorsi. Il 118 ha inviato l'automedica e un'ambulanza che ha accompagnato la donna all'ospedale fiorentino di Careggi in codice rosso.

Sul posto anche la polizia e la Municipale che ha deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso. Pesanti le ripercussioni sul traffico che a quell'ora è piuttosto sostenuto. Secondo quanto appreso sul posto e accertato, si tratterebbe di un gesto volontario e disperato della donna.



