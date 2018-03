15.03.2018 h 20:50 commenti

Si "buca" all'interno di un palazzo del centro e finisce in overdose

E' successo nel pomeriggio in via del Carmine a un ragazzo di 22 anni che è stato rianimato dai soccorritori di Pubblica Assistenza e Croce d'Oro. Era stato scarcerato dieci giorni fa e non avrebbe dovuto lasciare Pistoia

Era uscito 10 giorni fa dal carcere con l'obbligo di non lasciare il territorio comunale di Pistoia, ma oggi 15 marzo era a Prato, dove si è sentito male dopo aver assunto sostanza stupefacente. Si tratta di un rumeno di 22 anni, finito in overdose all'interno di un palazzo in via del Carmine dopo essersi iniettato una dose di eroina. Erano le 15.40 e subito è scattato l'allarme al 118 che ha inviato prima un'ambulanza della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato e poi una con il medico della Croce d'Oro. I soccorritori sono riusciti a rianimare il giovane utilizzando i farmaci. Non è stato necessario il trasporto all'ospedale. Il 22enne è stato quindi preso in consegna da due pattuglie della polizia, nel frattempo intervenute sul posto.

