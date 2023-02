07.02.2023 h 11:13 commenti

Si barrica in camera e minaccia di uccidersi: salvato dai carabinieri

Mentre un militare al telefono intratteneva e cercava di calmare l'uomo, i colleghi hanno localizzato la sua casa e sono riusciti a intervenire in tempo

Un 40enne che aveva manifestato propositi suicidi è stato salvato grazie all'intervento dei carabinieri che, con una paziente opera di convincimento, sono riusciti a farlo desistere.

Tutto è iniziato quando uno dei militari della centrale operativa del comando provinciale ha ricevuto, tramite 112, una telefonata dal contenuto inequivocabile: “Mi voglio uccidere, non ce la faccio più” le parole pronunciate da un uomo con accento straniero. Il carabiniere ha subito cercato di trattenere l'uomo al telefono, dando tempo ai colleghi di localizzare la sua posizione, in un appartamento del centro. Mentre il militare al telefono si faceva spiegare i motivi della drammatica decisione, dovuti ad uno stato depressivo provocato dalla mancanza di lavoro, e iniziava una paziente opera di convincimento, una pattuglia della Sezione Radiomobile raggiungeva l'appartamento dove l'uomo si era barricato in una camera, minacciando di tagliarsi la gola con un coltello.

Anche i militari della pattuglia hanno iniziato un dialogo dissuasivo con l’uomo che però non intendeva ragioni assumendo toni sempre più farneticanti. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nella camera e, dopo averlo calmato e tranquillizzato, sono riusciti ad avvicinarsi quanto bastava per disarmare del coltello a serramanico l'uomo, che è stato poi affidato ai soccorritori del 118.