19.09.2020

Si apposta sotto casa della ex e quando la vede arrivare la aggredisce: in manette un 39enne

L'uomo ha anche forato le gomme dell'auto della donna per impedirle la fuga. Provvidenziale l'intervento della polizia che ha arrestato per stalking l'aggressore, in passato già denunciato dalla vittima

Dopo aver perseguitato e minacciato più volte l'ex compagna, si è appostato in piena notte sotto casa della donna e quando l'ha vista arrivare l'ha aggredita. E' successo verso le 3.45 della scorsa notte, 18 settembre, nella zona di Borgonuovo. Alla fine è stato provvidenziale l'intervento della polizia, richiamata dai residenti. Lo stalker aveva infatti bucato le gomme dell'auto della ex per impederle di fuggire e la situazione rischiava di degenerare ulteriormente.

I poliziotti hanno così arrestato con l'accusa di stalking un 39enne cinese, domiciliato a Prato e regolare, anche se con precedenti di polizia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo non si era rassegnato alla fine della relazione con la ex. L'avrebbe così assillata, anche con continue richieste di denaro. La situazione si era fatta così pesante che la donna, dopo aver denunciato l'ex compagno, era stata costretta a non recarsi più al lavoro e a dormire in casa di amici.

La notte scorsa, però, era dovuta tornare nella sua abitazione per recuperare della roba e sotto vi ha trovato l'ex, che era nascosto in un furgone. L'uomo l'ha subito aggredita e quando la donna si è barricata nell'auto, ha prima forato gli pneumatici e poi si è accanito sulla vettura. Per fortuna il fracasso ha allarmato i residenti che hanno chiesto aiuto alla polizia.