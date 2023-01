11.01.2023 h 15:27 commenti

Si amplia la rete delle Botteghe della salute, nel progetto entra Spi-Cgil

Con i suoi otto sportelli, il sindacato dà un grosso contributo al servizio che consente di usufruire di una serie di servizi socio-sanitari digitalizzati. Obiettivo: non escludere la popolazione più anziana dal sistema che prevede l'utilizzo del computer per quasi tutte le prestazioni: dall'attivazione della tessera sanitaria alle informazioni sul Covid, dalla prenotazione di una visita alla regolarizzazione del ticket

E' stato presentato questa mattina il nuovo servizio che vede coinvolti Anci Toscana, Spi - Cgil di Prato, i comuni di Prato, Poggio a Caiano, Vernio, Vaiano, Montemurlo e Carmignano e la società della Salute della zona pratese, e che ha visto l'attivazione delle “Botteghe della Salute”: servizi socio-sanitari di prossimità, tra cui si impongono i servizi sanitari digitali e l’accesso agevolato e assistito, oltre all’assistenza e il supporto, alla popolazione anziana.Nelle Botteghe della Salute, in cui è possibile presentarsi senza appuntamento, sarà possibile attivare la tessera sanitaria, avere servizi connessi all'utilizzo della tessera stessa e del fascicolo sanitario elettronico, servizi info-Covid, l'accesso facilitato al sistema di prenotazione CUP on line, al sistema di prenotazione esami ematici Zerocode e al Sistema Pago PA e ad altre piattaforme di pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione oltre a altri servizi pubblici digitali accessibili dalla piattaforma Open Toscana e dalle altre piattaforme di servizi di pubblica utilità."Le Botteghe della Salute - ha affermato il presidente della Società della Salute e vicesindaco di Prato, Simone Faggi - sono la concretizzazione del principio di sussidiarietà che l'amministrazione vuole mettere in campo, cioè una forte connessione fra le istituzioni e le organizzazioni che lavorano sul territorio. Spi - Cgil ha una forte rete che verrà utilizzata in più punti della provincia per garantire e offrire ai cittadini che hanno bisogno un aiuto concreto nel disbrigo di pratiche ammnistrative, soprattutto sanitarie, che in alcuni casi necessitano di competenze digitali"."Lavoriamo da un anno e mezzo alla realizzazione di questo progetto che per noi è molto importante - ha affermato Luciano Lacaria di Spi-Cgil -, e la nostra idea è sempre quella di implementare i servizi che mettiamo a disposizione dei cittadini, non solo dei nostri pensionati, per poter aiutare nel modo più esaustivo possibile"."Come Anci - afferma Ilde March - abbiamo accolto molto favorevolmente l'idea di estendere alle sedi Spi - Cgil l'esperienza delle Botteghe della Salute, nate e cresciute all'interno di strutture comunali, che Anci gestisce dal 2018. Questo sportello si propone come un presidio molto importante che mette a disposizione persone competenti formate e disponibili a svolgere un compito di raccordo tra il cittadino non sufficientemente informato e la macchina dei servizi pubblici".Le Botteghe della Salute si trovano presso:- Prato- SPI CGIL Provinciale – Piazza Mercatale n. 89 - Prato – Lega Luciano Lama – Via Dorea Baltea n. 32 - Prato -Lega F.Santi – G. Di Vittorio Via Tobagi n. 31 - Poggio a Caiano – SPI Poggio a Caiano - Carmignano – SPI Carmignano – c/o Circolo ARCI 11 Giugno – P.zza V. Emanuele n. 20- Carmignano – SPI Carmignano - Montemurlo – SPI Montemurlo – Via Isonzo n. 9- Vaiano – SPI Valbisenzio – Via Val di Bisenzio n. 258 Altre Botteghe della Salute sono attive sul territorio e si trovano ad Usella nella sede del comune di Cantagallo, a Bacchereto nella sede del comune di Carmignano e a Mercatale di Vernio nella sede della biblioteca.