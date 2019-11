09.11.2019 h 15:56 commenti

Si allungano i tempi di consegna delle case Epp di via Lamormara a Montemurlo

Il Comune aveva preventivato di dare le chiavi degli alloggi entro Natale alle famiglie assegnatarie, ma l'atto di acquista slitta al prossimo marzo per un problema burocratico

Il consiglio comunale di Montemurlo ha votato la proroga al 31 marzo 2020 dell'atto di acquisto dei quindici appartamenti di via Lamarmora da destinare ad edilizia popolare, inizialmente previsto per il 31 ottobre. L'acquisto era già stato rinviato il 31 luglio. Sfuma quindi l'obiettivo del Comune di consegnare gli alloggi alle famiglie assegnatiarie già prima di Natale.

Questo nuovo rinvio si è reso necessario in seguito alla comunicazione della Cooperativa L'Amicizia, attuale proprietaria dell'immobile, che ha firmato solo il 29 ottobre l'accordo di ristrutturazione del debito (così come previsto dal contratto preliminare). Di fatto, quindi, non sussistevano i tempi tecnici per procedere all'atto finale di acquisto entro il 31 ottobre, come previsto in precedenza. L'accordo, infatti, dovrà essere pubblicato nel Registro delle Imprese, ma soprattutto dovrà essere chiesta l'omologazione al Tribunale di Prato. Vista quindi l'impossibilità di chiudere la compra-vendita nei tempi precedentemente stabiliti, l'amministrazione ha deciso di rimandare il termine ultimo per perfezionare l'acquisto, come spiega il sindaco Simone Calamai: "Abbiamo deciso la proroga per garantire la massima stabilità e tutela dell'amministrazione comunale e delle parti pubbliche coinvolte nell'acquisto degli appartamenti di via Lamarmora. L'acquisto ritarderà di qualche mese - aggiunge il sindaco - ma è necessario attendere l'omologa finale del Tribunale di Prato dell'accordo di ristrutturazione del debito, che la cooperativa ha fatto con le banche. Una tutela necessaria per gli enti pubblici coinvolti nell'acquisto degli immobili e quindi per i cittadini".