Si allunga la lista dei decessi per Covid-19 ma torna a frenare il numero di nuovi contagiati

Il bollettino giornaliero della Regione segnala la morte di una 91enne di Prato e di una donna di 95 anni ospite nella Rsa di Comeana anche se residente a Campi Bisenzio. Oggi sono 10 i tamponi positivi tra città e provincia

Nella provincia di Prato sale a 16, due più di ieri, il numero delle persone decedute per coronavirus. Al triste elenco si aggiungono oggi, martedì 31 marzo, due donne: una di 91 anni, di Prato, l'altra di 95, di Campi Bisenzio ma ospite della rsa di Comeana dove, in seguito alla positività di un infermiere, sono cinque gli anziani che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione. Sale anche il numero dei contagi: oggi sono 258, 10 più di ieri. Sono questi i numeri del bollettino diramato dalla Regione per fare il punto sul coronavirus in Toscana. Sul fronte dei contagi si registra quindi un brusco rallentamento rispetto al +27 di ieri. Fermo restando che più tardi arriverà il bollettino dell'Asl Toscana Nord con la specifica dei casi pratesi.

Anche su scala regionale cala il numero dei nuovi positivi: 196, vale a dire 94 meno di ieri, l'aumento più basso dall'inizio dell'epidemia; cala, seppur lievemente, anche il numero dei decessi: 13 contro i 16 di ieri. Numeri che fanno salire i contagi a 4.608 e le morti a 244.

Negli ospedali toscani ci sono 1.413 pazienti ricoverati, 293 dei quali nelle terapie intensive, reparti che, rispetto ai 275 letti occupati ieri, registrano un peggioramento.

Sostanzialmente stabili i numeri delle guarigioni: 37 quelle virali, cioè i tamponi ripetuti su persone malate che hanno dato esito negativo, e 101 quelle cliniche, cioè pazienti che non manifestano più sintomi ma non ancora negativi.

Sono 3.066 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, cifra che fa salire a 33.165 il totale di quelli fatti dal primo febbraio ad oggi in Toscana a 29.111 persone (in alcuni casi sono stati fatti più test sullo stesso paziente).

Per quanto riguarda l'isolamento domiciliare, sono oltre 14.000 in tutta la Toscana le quarantene, di queste quasi 6.900 nella Asl Toscana centro.