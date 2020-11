15.11.2020 h 14:09 commenti

Si allunga l'elenco dei morti per covid a Prato: oggi altre quattro vittime. E restano alti anche i nuovi casi

La Regione conteggia 260 positività in provincia, mentre in Toscana i contagi crescono di 2.653. La quota dei guariti aumenta in un giorno di 1.362 persone ma crescono i posti letto occupati negli ospedali toscani anche se al Santo Stefano sono stabili rispetto a ieri

Arrivano a 107 le vittime del covid a Prato con gli ultimi quattro decessi certificati dalla Regione con il suo bollettino giornaliero. E resta molto alto anche il numero di nuovi casi con i 260 di oggi. A questo punto Prato è davvero a un passo dal superare la soglia dei 7mila contagiati dal coronavirus da inizio epidemia: siamo a 6.996. Le quattro vittime comprese nel bollettino e confermate dall'Asl sono decedute al Santo Stefano e sono don Uberto Fedi, 89 anni (di cui abbiamo dato notizia già ieri), due donne di Prato di 90 e 92 anni e una donna di Vaiano di 82 anni. Questa la suddivisione territoriale per comune dei casi elaborata dall'Asl Toscana Centro: Cantagallo 2, Carmignano 11, Montemurlo 22, Poggio a Caiano 7, Prato 198, Vaiano 15, Vernio 5. Riguardo la situazione dell'occupazione dei posti letto al Santo Stefano è stabile rispetto a ieri con 148 pazienti ricoverati nel reparto covid e 28 nella terapia intensiva riservata ai contagiati, dove ci sono al momento quattro letti liberi. In Toscana sono invece 2.653 i nuovi casi di positività (1.870 identificati in corso di tracciamento e 783 da attività di screening). I guariti crescono del 5,7% e sono 1.362 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti sono stati 18.737 con 8.496 i soggetti testati (gli altri sono tamponi di controllo). A questi si aggiungono i 2.007 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 52.308. I ricoverati sono 2.008 (63 in più rispetto a ieri), di cui 274 in terapia intensiva (8 in più). Oggi si registrano complessivamente 44 nuovi decessi: 26 uomini e 18 donne con un'età media di 84,7 anni.

