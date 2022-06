08.06.2022 h 12:55 commenti

Si allarga la rete del trasporto sociale e le liste di attesa saranno azzerate

La Società della salute area pratese ha sottoscritto con il terzo settore un innovativo accordo che punta ad un percorso di co-progettazione aperto a tutte le associazioni interessate allo svolgimento dell'attività

Azzeramento della lista di attesa grazie all'allargamento della rete e corrispettivi adeguati alle effettive spese sostenute dalle associazioni. Sono le principali novità della nuova convenzione per il trasporto sociale che la Società della salute area pratese ha sottoscritto con il terzo settore per il prossimo triennio rinnovabile per un ulteriore biennio. Oggi, 8 giugno la presentazione. Cambia radicalmente l'impostazione alla base del servizio di cui oggi usufruiscono 350 persone nell'area pratese. Grazie alla collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa, infatti, è stato realizzato un percorso di co-progettazione aperto a tutte le associazioni interessate allo svolgimento di attività di trasporto di anziani e disabili ai centri diurni, degli studenti con disabilità alle scuole superiori di secondo grado e di persone con disabilità verso centri socioterapeutici.



E' una delle prime applicazioni della nuova legge regionale 65/2020 e permette di creare una cabina di regia composta da Sds, associazioni del trasporto sociale, rappresentanze di famiglie, centri diurni e istituti scolastici. Sarà suo compito riunirsi periodicamente per verificare il servizio, l'analisi dei reclami e delle disfunzioni. "È una giornata importante perché tutte le associazioni che si occupano di trasporto sociale nella città di Prato e nella provincia - ha commentato l'assessore alla Salute del Comune di Prato e presidente della SdS pratese Luigi Biancalani - sono parte di questa modalità diversa rispetto al passato. Non c'è più un bando a cui loro partecipano, ma siamo tutti parte di queste fasi di co-programmazione e co-progettazione, così come prevede la legge regionale del 2020. Si tratta di un rovesciamento della situazione in cui c'è un accordo tra le realtà che partecipano a questo servizio".

Il numero delle associazioni che gestiranno il servizio sale a 11 grazie all'ingresso di Pubblica Assistenza L'Avvenire, Croce Rossa, Misericordia di Poggio a Caiano, Auser T'accompagnoio Val di Bisenzio che si aggiungono al gruppo già operante: Misericordia di Prato, Croce d'Oro Prato, Prato Sud - Croce d'Oro, Auser Filo d'Argento, Apici, Ada, Misericordia di Carmignano.

Il coordinamento operativo sarà guidato dalla Misericordia di Prato. Significa avere più enti a disposizione e con un raggio maggiore di copertura. Questo garantisce di dare risposte immediate alle famiglie perché aumenta l'offerta. Fino a oggi, infatti, una decina di utenti in media, in base alla distanza e alla tipologia di mezzo, era costretta ad aspettare anche qualche giorno prima di veder accolta la propria richiesta. "Questo percorso porta con sè diverse novità - ha aggiunto la direttrice della SdS pratese Lorena Paganelli - come quella del coinvolgimento delle associazioni. Prima si creavano liste d'attesa, perché non riuscivano a rispondere alle istanze che arrivavano dai territori, ma con l'ingresso di nuovi soggetti pensiamo di poter risolvere il problema, soprattutto perché verrà realizzato un coordinamento tra tutti coloro che gestiscono il trasporto sociale".

Grazie al contributo dell'Aci Prato, inoltre, le associazioni saranno pagate non in base al numero di persone trasportate come avveniva fino a oggi, ma al tipo di mezzo usato e ai chilometri percorsi. Inoltre è prevista una clausola di salvaguardia per rimborsare eventuali spese non coperte dai costi standard. E' prevista inoltre l'istituzione di un sistema di formazione dei volontari che riguardi anche gli autisti dei mezzi.

(e.b.)