Si allarga la famiglia della Misericordia, a Vernio diciotto nuovi confratelli

La vestizione durante la messa per i 45 anni della fondazione della sezione di Vernio, da sempre una delle più attive sul territorio

Messa con il rito solenne nella chiesa di San Quirico di Vernio per i quarantacinque anni dalla fondazione della locale sezione di Misericordia. L’occasione ha visto anche la vestizione di diciotto nuovi confratelli che hanno ricevuto la veste. «Un momento molto bello ed emozionante per tutti noi – sottolinea la presidente di Vernio e governatore dell’Arciconfraternita Laila Minelli –, concluso in serata dalla cena per lo scambio degli auguri, alla quale hanno partecipato tutti i confratelli».

La messa è stata celebrata dal correttore della sezione don Giovanny Santa Colorado, alla presenza del proposto della Misericordia, Gianluca Mannelli, con alcuni membri del Magistrato e il capo servizi, Cristian Gori, del sindaco di Vernio Giovanni Morganti, delle autorità civili, dei Carabinieri e della Polizia municipale della Val di Bisenzio. Nel corso della celebrazione, si è rinnovata la cerimonia di vestizione dei nuovi membri della sezione che compiono servizio da almeno un anno, ai quali è stata consegnata la cappa (la tradizionale veste nera), il sarrocchino (lo scapolare di cuoio), la corona del rosario e il Vangelo. Si tratta di sei donne e dodici uomini. Ecco i loro nomi: ndrea Canovi, Marta Cicha, Simone Langianni, Federico Lilli, Filippo Lottini, Alessandro Marchi, Beatrice Martini, Luca Masolini, Marco Mazzoni, Giuseppe Mereu, Marcello Nannini, Arianna Nutini, Roberta Pinelli, Luca Ramazzotti, Renato Sarti, Cristina Scigliano, Rocco Scigliano, Angelica Stefanacci.

Con questi nuovi ingressi la sezione di Vernio conferma la propria vitalità con circa 200 iscritti, di cui una settantina sono volontari in servizio. Vernio, infatti, che ha la sede in via Borgo, è una delle sezioni più attive sul territorio, con un ventaglio di servizi che comprendono l’emergenza e urgenza in collaborazione con il 118 e l’ambulanza con personale medico a bordo 365 giorni l’anno e i trasporti sociali e sanitari.



